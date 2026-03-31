تحديث توقع سعر الفضة اليوم 31-03-2026

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس مع الضغوط الإيجابية لنلاحظ اندفاعه مباشرة نحو 100.45 ليحقق بذلك الهدف المقترح بالتقرير السابق ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي بتسلله دون الحاجز المستقر عند 100.30.

نؤكد حاليا على أهمية انتظار تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق مستوى 100.30 ليؤكد لنا استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد باستهدافه مباشرة لمستوى 100.80, أما فشل الثبات قد يجبره على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط نحو 99.70 قبل ملامسته لأي من الأهداف الإيجابية.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.90 و 100.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق