تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-03-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السعر بذلك تصريف هذا التشبع الشرائي وفي الوقت نفسه يستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع استقرار تداولاته أعلى الدعم 4,500$، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من تحقيق هذا السيناريو الإيجابي، خاصة مع تداولات السعر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.