تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-03-2026

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحافظ بذلك على مكاسبه المبكرة لهذا اليوم ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف تلك المكاسب، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يوفر له قاعدة داعمة لهذا المسار الإيجابي، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.