سعر سهم باي بال (PYPL) يتقدم قليلاً وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 31-03-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-03-31 13:15PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع قليلاً سعر سهم شركة باي بال PAYPAL HOLDINGS (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 48.50$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 41.45$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

