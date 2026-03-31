سعر سهم أوتوديسك (ADSK) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 31-03-2026

ارتفع قليلاً سعر سهم شركة باي بال PAYPAL HOLDINGS (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 48.50$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 41.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط