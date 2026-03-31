سعر سهم كوالكوم (QCOM) يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 31-03-2026

تراجع سعر سهم تي جي إكس TJX COMPANIES, INC. (THE) (TJX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 152.75$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 161.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد