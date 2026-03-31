شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط لكنها تتجه لتكبد خسائر شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق تقريرًا يشير إلى إمكانية تهدئة النزاع في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى دفع مؤشر S&P 500 وداو جونز نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لهما منذ سنوات.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف لدى المستثمرين.

وقد ألحق النزاع المستمر منذ شهر أضرارًا بالأسواق العالمية، مما وضع مؤشر S&P 500 وداو جونز في مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2022، كما يتجه S&P 500 لتسجيل أسوأ أداء ربع سنوي منذ العام نفسه.

وبينما شهدت أسعار النفط تقلبات يوم الثلاثاء، إلا أنها تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية قياسية، حيث سجل مؤشر الطاقة في S&P 500 ارتفاعًا بأكثر من 11% حتى الآن في مارس، ليكون القطاع الوحيد المتوقع أن يغلق الشهر بمكاسب، كما سيكون هذا أكبر مكسب ربع سنوي للقطاع على الإطلاق.

وقال مارك مالك، المدير التنفيذي للاستثمارات في Siebert Financial: "حركة الأسواق تعكس ما يرغب المتداولون في رؤيته وما يسمعونه، وهم يودون سماع أن الحل سيكون سريعًا". وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز سيؤدي في نهاية المطاف إلى "إلحاق الضرر بالاقتصاد".

ومن جانب آخر، سجل مؤشر التكنولوجيا في S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 2% بعد موجة بيع شهدها خلال هذا الربع، مدفوعة بمخاوف من خطط الإنفاق الرأسمالي الكبيرة وتأثير الابتكارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على خدمات شركات البرمجيات. وارتفعت أسهم شركات محددة، مثل Coreweave بنسبة 8.4% بعد حصولها على قرض بقيمة 8.5 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وزادت أسهم مارفل تكنولوجي بنسبة 6.8% بعد استثمار إنفيديا بقيمة 2 مليار دولار فيها. كما ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 3.9% وأسهم ألفابت بنسبة 2.5%، مما دفع مؤشر خدمات الاتصالات إلى الارتفاع بنسبة 2.2%.

وشهدت تسعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا في S&P 500 ارتفاعًا خلال الجلسة. وعند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 627.92 نقطة، أو 1.39%، ليصل إلى 45,844.06، بينما سجل S&P 500 مكاسب قدرها 103.78 نقطة، أو 1.64%، عند 6,447.50، وارتفع ناسداك المركب بمقدار 432.71 نقطة، أو 2.08%، إلى 21,227.35.

وكانت بيانات تقرير الوظائف المفتوحة لشهر فبراير أظهرت انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.882 مليون، وهو أقل قليلًا من تقديرات السوق البالغة 6.918 مليون وظيفة، بينما جاء مؤشر ثقة المستهلكين أعلى من التوقعات. كما تترقب الأسواق التعليقات القادمة من صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم أوستان جولزبي وميشيل بومان، لأي مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.

ومنذ بداية النزاع، أعاد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم، مما دفع المشاركين في أسواق المال إلى استبعاد أي تخفيف محتمل من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مقارنة بتوقع خفضين كانا متوقعين قبل اندلاع الحرب، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ومن بين الأسهم الأخرى، هبطت أسهم McCormick بنسبة 6%، فيما وافقت Unilever على فصل وحدتها الغذائية ودمجها مع McCormick في صفقة نقدية وأسهم بقيمة تقارب 44.8 مليار دولار. وتراجعت أسهم Constellation Energy بنسبة 7.1% بعد توقع أرباح 2026 دون توقعات وول ستريت.

وفي بورصة نيويورك، فاق عدد الأسهم الرابحة المتراجعة نسبة 5.23 إلى 1، بينما سجلت نسبة 4.21 إلى 1 في ناسداك. وسجل S&P 500 ثلاث مستويات قياسية جديدة خلال 52 أسبوعًا وثلاثة أدنى مستويات، في حين سجل ناسداك المركب 19 مستوى قياسي جديد و85 مستوى أدنى جديد.