سعر البلاتين لا يزال صاعد– توقعات اليوم 9-4-2026

اضطر سعر البلاتين لتقديم تداولات مختلطة بعد ملامسته لمستوى 2093.00$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء إلا أن ذلك لم يؤثر على السيناريو الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز بدوره من ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$.

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة اختراقه للعائق المستقر عند 2080.00$ ومن ثم ليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 2130.00$ وصولا للمقاومة التالية المستقرة عند 2205.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1970.00$ و 2130.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم