تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-04-2026

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لإغلاق تلك الفجوة السعرية الهابطة التي صنعها في بداية تحركات الأسبوع، ويأتي هذا الارتفاع مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، وهو ما لم ينعكس على حركته الأخيرة في إشارة إيجابية قوية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل يتأثر الزوج بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى اللحظي وهو نموذج الوتد الصاعد.