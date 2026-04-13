تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 13-04-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 وهو ما يمده بالزخم المتجدد، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ولكن في المقابل من ذلك يتأثر السعر بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ما يبقي على الضغوط السلبية والتي قد تؤثر على تحركاته القادمة.