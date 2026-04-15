الاقتصاد

سعر سهم إي باي (EBAY) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 15-04-2026

0 نشر
0 تبليغ

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-15 12:39PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري والنفسي 100.00$، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 100.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 108.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

