سعر سهم سي في إس (CVS) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 15-04-2026

مدد سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري والنفسي 100.00$، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 100.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 108.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد