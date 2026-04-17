الين يواصل خسائره بسبب غموض المفاوضات الأمريكية الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التعافي من مستويات منخفضة

•ترامب: جولة محادثات السلام قد تعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار تعافي مستويات العملة الأمريكية من مستويات منخفضة ،في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب غموض مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة و إيران.



وسط الارتفاع الحالي فى أسعار النفط العالمية ،تزداد مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الياباني ،مما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى الأجل القريب.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى ( 159.47¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.12¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 159.02¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى خسارة يومية على التوالي ،وسط تقييم تطورات محادثات السلام فى الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،تنتعش مستويات الدولار مع تجدد شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،فى ظل الغموض الحالي الذي يسيطر على محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



على حسب بعض التقارير الإعلامية، خفّض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون طموحاتهم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويسعون الآن إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لمنع عودة الصراع، مع بقاء الملف النووي عقبة رئيسية.



وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن جولة محادثات السلام القادمة بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بمتوسط 0.75% ،لتواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عدة أسابيع ،وفى ظل مخاوف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل مستقر حاليًا حول 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

