ارتفاع أسعار النحاس مع إشارات من ترامب لتقدم محادثات إيران

ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بنسبة 0.75% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 2.69 تريليون دولار. وتصدّرت قائمة أفضل العملات أداءً كل من Zcash بارتفاع 29%، وToncoin بنسبة 23%، وFilecoin بنسبة 16%. في المقابل، جاءت العملات الأضعف أداءً هي الإيثريوم بانخفاض 0.4%، وAlgorand بنسبة 0.5%، وBasic Attention Token بنسبة 4.6%.

تقترب عملة Bitcoin من مستوى 81.5 ألف دولار، مواصلة تحركها داخل قناة صاعدة وتسجيل أعلى مستوياتها منذ فبراير. ويُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى استمرار صعود مؤشرات الأسهم، ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويدفعهم نحو الأصول الرقمية.

وتقترب بيتكوين من متوسطها المتحرك لـ200 يوم، والذي يبلغ حاليًا نحو 83.3 ألف دولار، حيث إن الاستقرار أعلى هذا المستوى سيُعد إشارة إضافية على هيمنة الاتجاه الصعودي. وكانت أول إشارة على ذلك قد ظهرت قبل شهر، عندما استقرت الأسعار فوق متوسط 50 يومًا. ومن المرجح أنه مع اقتراب السعر من مستوى 83 ألف دولار، قد يشهد السوق مرحلة جني أرباح قصيرة الأجل.

ويُظهر أداء العملات البديلة بوضوح كيف أن النمو المستقر لبيتكوين يشجع على زيادة الإقبال على المخاطرة. فقد ارتفعت Toncoin سابقًا بنحو 30%، بينما تواصل Zcash تحقيق مكاسب يومية منذ 3 أبريل، حيث ارتفعت بنسبة 80% خلال هذه الفترة، وكانت من أوائل العملات التي تعافت من موجة الهبوط في نهاية يناير، لتصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في نوفمبر الماضي. ويبدو أن مستوى 800 دولار بات في متناول اليد خلال الأيام المقبلة.

خلفية إخبارية

ارتفعت القيمة السوقية لعملة تيثربنحو 5.9 مليار دولار خلال الستين يومًا الماضية، في حين كانت السوق قبل شهر مارس تشهد تراجعًا بنحو ملياري دولار شهريًا، ما يشير إلى تدفق رؤوس أموال جديدة إلى سوق العملات الرقمية.

وأشار بنك مورجان ستانلي إلى أن البنوك الأمريكية قد تتمكن مستقبلًا من الاحتفاظ بعملة البيتكوين ضمن ميزانياتها، رغم القيود التنظيمية الحالية. وكان البنك قد أطلق مؤخرًا منتجًا استثماريًا متداولًا قائمًا على بيتكوين، ومن المقرر أن يتيح التداول الفوري للعملات الرقمية عبر منصة إدارة الثروات الخاصة به في وقت لاحق من هذا العام.

وفي سياق متصل، أطلقت شركة ويستيرن يونيون عملة مستقرة خاصة بها باسم "USDPT" على شبكة سولانا، ما سيساعد على تسريع عمليات التحويل والابتعاد عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تعاني من البطء.

كما قامت شركة BitMine بزيادة احتياطياتها من الإيثريوم إلى 13 مليار دولار، بعد شراء أكثر من 100 ألف وحدة للأسبوع الثالث على التوالي، لترتفع حيازاتها إلى 5,180,131 وحدة، أي ما يعادل 4.29% من إجمالي المعروض من العملة.

وقفزت Toncoin بنسبة 45% مدفوعة بخفض الرسوم وإعادة تنظيم شبكتها، حيث أعلن Pavel Durov أن تطبيق تيليجرام سيتولى إدارة مشروع العملة بدلًا من الجهة المشغلة الحالية، مع تعهد بخفض الرسوم إلى السدس وتحويل العملة إلى منتج واسع الانتشار.