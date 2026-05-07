سعر سهم جولد مان ساكس (QBTS) يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 07-05-2026

مدد سعر سهم D-Wave Quantum Inc. (QBTS) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المهم 21.70$، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 21.70$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 28.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد