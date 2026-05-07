سعر سهم جلعاد (GILD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 07-05-2026

مدد سعر سهم شركة جلعاد GILEAD SCIENCES, INC (GILD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً تعزز مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل مما سبق يستمر الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تحركات السهم دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يهدد من استمرار مكاسب السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 127.65$، ليستهدف مستوى المقاومة 142.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي