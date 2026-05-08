سعر البتكوين (BTCUSD) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 08-05-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD)خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم الحالي 4,700$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة ويأتي هذا الأداء بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه السعر مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

يأتي هذا وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص استهداف السعر لمقاومات جديدة، خاصة مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.