تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 08-05-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، حيث يأتي هذا التذبذب مع استقرار تداولات المعدن الثمين أعلى سعر 4,700$، في إشارة إيجابية تشير إلى عزم السعر على التعافي، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.