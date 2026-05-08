سعر سهم مونجودبي (MDB) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 08-05-2026

قفز سعر سهم مونجودبي MONGODB, INC (MDB) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية المحيطة به، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 278.70$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 338.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد