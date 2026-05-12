تحديث توقع سعر الفضة اليوم 12-05-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-12 04:16AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
كرر سعر المؤشر تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 98.00 متأثرا بتعارض سلبية المؤشرات الرئيسية أمام الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم الممتد نحو 97.30.
سنعتمد حاليا على استمرار تشكيل مستوى 98.55 للحاجز الإضافي لنتوقع بدء تفاعله مع سلبية المؤشرات الرئيسية بتشكيله لموجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 97.60 ومن ثم ليكرر محاولات الضغط على الدعم المستقر عند 97.30, أما انتقاله للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 98.80.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.20
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض