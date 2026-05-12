تحديث توقع سعر الفضة اليوم 12-05-2026

كرر سعر المؤشر تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 98.00 متأثرا بتعارض سلبية المؤشرات الرئيسية أمام الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم الممتد نحو 97.30.

سنعتمد حاليا على استمرار تشكيل مستوى 98.55 للحاجز الإضافي لنتوقع بدء تفاعله مع سلبية المؤشرات الرئيسية بتشكيله لموجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 97.60 ومن ثم ليكرر محاولات الضغط على الدعم المستقر عند 97.30, أما انتقاله للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 98.80.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض