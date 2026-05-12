تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-05-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السعر تصريف هذا التشبع الشرائي واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.