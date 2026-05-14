سعر النحاس يلتقط أنفاسه-توقعات اليوم 14-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-14 05:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لامس سعر النحاس باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 6.6300$ ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت نحو 6.4800$ محاولا التقاط أنفاسه وجني بعض الأرباح المحققة سابقا.

 

فالثبات العام فوق مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 6.1000$ يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي البدء بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها الوصول للهدف التالي المستقر قرب 6.7300$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2000 $ و 6.6000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

