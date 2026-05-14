سعر النحاس يلتقط أنفاسه-توقعات اليوم 14-5-2026

لامس سعر النحاس باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 6.6300$ ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت نحو 6.4800$ محاولا التقاط أنفاسه وجني بعض الأرباح المحققة سابقا.

فالثبات العام فوق مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 6.1000$ يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي البدء بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها الوصول للهدف التالي المستقر قرب 6.7300$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2000 $ و 6.6000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع