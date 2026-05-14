سعر البلاتين يحقق الهدف– توقعات اليوم 14-5-2026

لامس سعر البلاتين باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 2191.00$ مقتربا من الهدف الرئيسي المنتظر سابقا بفارق قليل ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت نحو 2135.00$ ليتأثر بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء كما هو واضح بالرسم المرفق.

قد يضطر السعر لتقديم بعض التداولات المختلطة إلا أن ثباته المتكرر فوق 2060.00$ يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنبقى بانتظار نجاحه بتجاوز مستوى 2195.00$ لتمتد التداولات بذلك نحو مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر عند 2245.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2110.00$ و 2215.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع