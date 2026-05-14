تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-05-2026

أنهى سعر المؤشر الاندفاع الإيجابي المؤقت بمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 98.50 ليشكل بدوره لحاجز إضافي أمام التداولات الحالية, كذلك استمرار تشكيل مستوى 98.85 للحاجز الرئيسي يدعم فرص تفعيل السعر للمحاولات السلبية لنبقى بانتظار تسلله قريبا نحو 98.00 و97.70 على التوالي.

اما تعرض السعر لضغوط إيجابية قوية واندفاعه فوق الحاجز المستقر عند 98.85 فإن ذلك سيجبره على تأجيل المحاولات السلبية وليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 99.30.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.00 و 98.55

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز