تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-05-2026

انزلق سعر الذهب (GOLD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 4,500$، هذا الدعم الذي كان هدفاً صباحياً لنا، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يصنع مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغط السلبي حول السعر، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.