سعر اليورو مقابل الدولار يمدد مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 21-05-2026

عزز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم 1.1590، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بتلك المكاسب تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام في الفترة القريبة المقبلة.