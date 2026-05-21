سعر الباوند مقابل الين يفتقر للعزم السلبي-توقعات اليوم 21-5-2026

استغل سعر النحاس ثبات الدعم الأولي المتمركز قرب 6.1000$ بتشكيله لارتداد إيجابي ليستقر من خلالها قرب مستوى 6.2500$ محاولا تأجيل الهجوم التصحيحي المقترح سابقا, لكن استمرار تشكيل مستوى 6.3800$ للحاجز الإضافي قد يجبر السعر على تجديد المحاولات التصحيحية ليكرر بذلك الضغط على مستوى 6.1000$ وبتحقيقه للكسر ستمتد التداولات مباشرة نحو 5.9500$ وصولا لمستوى 5.8000$.

أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه سيؤكد ذلك استعداده لتجديد المحاولات الصاعدة ليحاول الوصول أولا نحو 6.5400$ ومن ثم قد ينجح بتسجيل هدف تاريخية باندفاعه نحو 6.7300$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.000 $ و 6.3500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز