سعر البلاتين يلامس الهدف الأول– توقعات اليوم 28-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-28 07:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر البلاتين المزيد من التداولات التصحيحية الهابطة متأثرا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنلاحظ وصوله حاليا نحو الهدف الأول المستقر عند 1865.00$ والذي يمثل بدوره دعم إضافي أمام التداولات السلبية.

 

يعتمد السيناريو المقترح لتداولات هذا اليوم على قوة الدعم الحالي, فالثبات المتكرر أعلاه سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة ليحاول من خلالها الوصول نحو 1960.00$ ومن ثم ليهاجم المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 2000.00$, أما هبوط السعر دون الدعم وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بتسلله مباشرة نحو 1805.00$ و1775.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1950.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم 

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

