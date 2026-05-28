وول ستريت تتراجع عن مستوياتها القياسية مع ترقب التطورات بالشرق الأوسط

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 73 ألف دولار يوم الخميس، بعدما أدت المواجهات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إضعاف شهية المخاطرة ودفع المتداولين نحو المراكز الدفاعية.

وهبطت العملة المشفرة إلى نحو 72,500 دولار قبل أن تتعافى قليلًا لتتداول قرب 73,303 دولارات وقت إعداد التقرير، منخفضة بنسبة 3.54% خلال آخر 24 ساعة.

وجاء هذا التراجع عقب تصاعد العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران، ما هدد الهدنة الهشة وأضعف آمال الأسواق بالتوصل إلى اتفاق سلام قريب.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت طائرات مسيرة إيرانية ومنصة إطلاق قرب مضيق هرمز.

تراجع حاد في معنويات سوق العملات المشفرة

تزامن الهبوط أيضًا مع تدهور واضح في معنويات سوق العملات الرقمية، إذ انخفض مؤشر “الخوف والطمع” الخاص بالعملات المشفرة إلى مستوى 22، ليعود إلى منطقة “الخوف الشديد”.

وأظهرت بيانات السوق تصفية أكثر من 166 ألف متداول خلال الـ24 ساعة الماضية، مع بلوغ إجمالي التصفية نحو 932 مليون دولار.

التوتر في مضيق هرمز يضغط على الأصول عالية المخاطر

لا يزال النزاع المرتبط بمضيق هرمز يمثل مصدر قلق رئيسيًا للأسواق، نظرًا لكونه أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط مجددًا بعد الضربات الأخيرة، لتعوض جزءًا من خسائرها السابقة المرتبطة بتقارير تحدثت عن تقدم في محادثات السلام.

وصعد خام برنت بنحو 2.5% إلى 96.63 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90.93 دولار.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تسعير الأسواق لمخاطر اضطراب تدفقات الطاقة، رغم بقاء الأسعار دون أعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من النزاع.

كما رفض البيت الأبيض تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن مسودة تفاهم تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل استئناف إيران حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز خلال شهر واحد، ووصفت واشنطن تلك التقارير بأنها “غير صحيحة”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتسرع في إبرام اتفاق، محذرًا من أن محاولات إيران إطالة أمد المفاوضات لن تغير موقفه.

بيتكوين تفقد مستوى دعم مهم

من الناحية الفنية، تدهور هيكل بيتكوين بعدما فقدت مستوى الدعم عند 74 ألف دولار، والذي تحول الآن إلى مقاومة قصيرة الأجل.

ويراقب المتداولون ما إذا كانت العملة ستتمكن من استعادة هذا المستوى لتخفيف الضغوط البيعية.

وأشار محلل العملات المشفرة تيد إلى أن بيتكوين فشلت في الحفاظ على مستوى 81,453 دولارًا قبل أن تهبط دون 78,921 دولارًا، ثم تكسر حاجز 75 ألف دولار، ما يعكس سيطرة البائعين على المدى القصير بعد فشل محاولة التعافي.

ويقع أول مستوى دعم حاليًا بين 73,300 و73,400 دولار، وهو النطاق الذي تتحرك فيه بيتكوين حاليًا.

وفي حال فشل المشترون في الدفاع عن هذه المنطقة، فإن الدعم الرئيسي التالي يقع قرب 70,671 دولارًا.

أما كسر هذا المستوى فقد يفتح الطريق أمام منطقة الطلب بين 66,318 و65,816 دولارًا.

مستويات المقاومة الرئيسية

على الجانب الصاعد، تحتاج بيتكوين إلى العودة فوق مستوى 75 ألف دولار قبل بدء أي تعافٍ أقوى.

وبعد ذلك، تظهر مقاومة قرب 78,921 دولارًا ثم 81,453 دولارًا.

ويرى المحللون أن الإغلاق اليومي فوق 81,453 دولارًا قد يحسن الصورة الفنية قصيرة الأجل ويفتح المجال أمام العودة إلى نطاق 84 ألفًا إلى 85 ألف دولار.

وتوجد مقاومات أعلى قرب 90,235 دولارًا ثم 97,899 دولارًا، لكنها لا تُعد أهدافًا نشطة حاليًا ما لم تستعد بيتكوين مستويات المقاومة الأقرب أولًا.

تباطؤ نشاط الشبكة يثير القلق

أظهرت بيانات على السلسلة تراجع نشاط شبكة بيتكوين أيضًا، إذ انخفض عدد العناوين النشطة بنسبة 39.8% خلال أسبوعين، من 821 ألف عنوان إلى 494 ألفًا فقط، وفق بيانات نشرها المحلل علي مارتينيز.

ويشير تراجع النشاط خلال فترات استقرار الأسعار غالبًا إلى انخفاض مشاركة المتداولين قصيري الأجل.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منصة بينانس تراجع أحجام الشراء الفورية منذ أشهر، ما يعني أن عددًا أقل من المتداولين يقومون بشراء بيتكوين بشكل هجومي بأسعار السوق، وهو ما يعكس ضعف الطلب الفوري خلال محاولة التعافي الأخيرة.

مخاطر التصفية القسرية ما تزال مرتفعة

عادت معدلات التمويل على منصة بينانس إلى المنطقة الإيجابية، ما يشير إلى استمرار ميل متداولي المشتقات نحو المراكز الشرائية رغم ضعف الزخم السعري.

وعندما ترتفع المراكز الشرائية المعتمدة على الرافعة المالية بالتزامن مع ضعف الطلب الفوري، تصبح السوق أكثر عرضة لعمليات التصفية القسرية.

وقد ظهر ذلك بوضوح في التحركات الأخيرة، حيث شهدت سوق العملات المشفرة عمليات تصفية اقتربت من مليار دولار خلال 24 ساعة.

ويرى المتداولون أنه إذا فشلت بيتكوين في استعادة مستوى 75 ألف دولار، فإن الأنظار ستظل مركزة على منطقة 71 ألفًا إلى 73 ألف دولار باعتبارها النطاق الرئيسي لاحتمالات الارتداد.