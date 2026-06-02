سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 02-06-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، مستفيداً من تحسن مؤشرات القوة النسبية التي بدأت في إرسال إشارات إيجابية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي واضحة، ما ساعد السعر على استعادة بعض الزخم وتحقيق مكاسب محدودة.

ورغم هذا التحسن لا تزال الضغوط السلبية تفرض نفسها على حركة الذهب في ظل استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما يواصل السعر التحرك بمحاذاة خط ميل هابط يدعم هذا المسار، ما يبقي فرص التعافي محدودة ما لم ينجح الذهب في تجاوز مستويات مقاومة فنية مهمة خلال الفترة المقبلة.