سعر القهوة يبدأ بالهبوط– توقعات اليوم 2-6-2026

نجح سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بالوصول نحو الهدف الإضافي الثاني المتمركز عند 30670.00 ليشكل بدوره حاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات التصحيحية بتسلله حاليا نحو 30315.00.

نتوقع انحصار التداولات حاليا ما بين الحاجز المذكور سابقا ومستوى الدعم الاولي المتمركز عند 30240.00 ليضطر لتقديم تداولات مختلطة لحين تجاوزه لإحدى هذه المحاور, فنجاحه بتجاوز الحاجز سيفتح أمامه باب لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من 30875.00, أما هبوطه دون الدعم وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 30060.00 و29920.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 30240.00 و 30670.00

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور