الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-06-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-04 10:47AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليلامس الزوج بارتفاعه الحالي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب اللحظية ويجعلها عرضة للارتداد الهابط مرة اخرى.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا