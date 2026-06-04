تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-06-2026

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليلامس الزوج بارتفاعه الحالي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب اللحظية ويجعلها عرضة للارتداد الهابط مرة اخرى.