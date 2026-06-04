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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-04 10:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليلامس الزوج بارتفاعه الحالي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب اللحظية ويجعلها عرضة للارتداد الهابط مرة اخرى.