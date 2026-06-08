الاقتصاد

سعر سهم Nu Holdings (NU) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 08-06-2026

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  • سعر سهم Nu Holdings (NU) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 08-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-08 13:09PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تعرض سعر سهم شركة برودكوم BROADCOM (AVGO) للسقوط الحر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي والذي سيؤثر على تحركاته القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل هذا يأتي ضمن إطار محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 426.50$، ليستهفد مستوى الدعم 353.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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