الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-09 02:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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