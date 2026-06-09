سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-06-2026

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها.