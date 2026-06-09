اليورو يواصل التعافي استنادًا على آمال السلام فى الشرق الأوسط

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى في شهرين

•أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% بسبب انحسار التوترات

•إيران وإسرائيل تعلنان وقف الضربات المتبادلة مؤقتًا

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني قليلاً بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، حيث لا يزال يتداول ضمن منطقة التدخل دون 160 ينات ، والتي تُعد منطقة محورية لتدخل السلطات النقدية اليابانية لدعم العملة المحلية.



يدعم هذا الارتفاع تراجع العملة الأمريكية وانخفاض أسعار النفط العالمية، عقب إعلان إيران وإسرائيل وقف تبادل الضربات استجابةً لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد بدوره استمرار مفاوضات السلام والاقتراب من التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن و طهران.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.1% إلى ( 160.08¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (160.17¥)، و سجل أعلى مستوى عند (160.28¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مرتفعاً بحوالي 0.1% مقابل الدولار ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 160.39 ينات.



حاجز 160 ينات

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف،خاصة مع تراجع الين دون الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كان يُنظر إليه كعتبة قد تدفع السلطات للتدخل مرة أخرى في السوق.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل و أوائل مايو الماضي لوقف تراجع الين. وقد بلغ سعر صرفه حينها 160.72 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.



وحذر مسؤولون يابانيون من تقلبات الين المفرطة، وأشاروا إلى أن السلطات يمكن أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات غير المنظمة في سوق الصرف.



وأكدت وزيرة المالية ،ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة "مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة" إذا شهدت أسواق العملات تحركات مفرطة أو مضاربية.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى شهرين عند 100.21 نقطة ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار بعد نجاح ترامب فى وقف الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل ، مع التأكيد على التمسك بالمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب واحتواء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 1% ، وسط انحسار التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، ما يعزز التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق سلام فى الشرق الأوسط، يساهم في إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العالقة واستئناف حركة الإمدادات بشكل طبيعي.



مستجدات الحرب الإيرانية

•إيران وإسرائيل تعلنان وقف الضربات العسكرية المتبادلة مؤقتًا.

•طلب الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، من الطرفين وقف تبادل إطلاق النار فوراً.

•تعتقد إسرائيل أن المواجهة الخاطفة قد تساعدها في تحقيق مطالبها في المفاوضات.

• تم استبعاد إسرائيل إلى حد كبير من محادثات السلام الأمريكية الإيرانية.

•أعلن رئيس الوزراء الباكستاني ،شهباز شريف، أن "الهدف النهائي" لمفاوضات السلام بين واشنطن وطهران شارف على التحقق.

•صرح ترامب ونائبه جي دي فانس بأن واشنطن ستعلن "نصراً كاملاً" و توقع تسوية طويلة الأمد للملف النووي الإيراني في غضون الأسبوعين المقبلين.



الفائدة اليابانية

•وسط انخفاض أسعار النفط ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو من 85% إلى 75%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.

•يجتمع بنك اليابان أيام 15-16 يونيو الجاري ،لدراسة أدوات السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يتشبث بالاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 09-06-2026