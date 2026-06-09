تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 09-06-2026

تعرض سعر الزوج مؤخرا لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على تشكيل العديد من الموجات السلبية لنلاحظ وصوله بذلك نحو الدعم الرئيسي الأول المستقر عند 200.40 وليستقر أعلاه.

يشكل الدعم الحالي مفتاح تأكيد الاتجاه المتوقع للتداولات القريبة والمتوسطة, فالثبات المتكرر أعلاه سيمنح السعر فرصة لتجميع العزم الإيجابي ليبدأ باستهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه نحو 201.55 وصولا نحو 212.20, بينما تسلله دون الدعم وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك انتقاله لمرحلة سلبية جديدة وليضطر لتكبد المزيد من الخسائر باستهدافه أولا لمستوى 199.90 وصولا نحو 199.10 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 200.40 و 201.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم