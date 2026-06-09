الاقتصاد

سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) ينهي على آمال تعافيه – توقعات اليوم – 09-06-2026

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سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) ينهي على آمال تعافيه – توقعات اليوم – 09-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-09 12:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم DOCUSIGN, INC (DOCU) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للمزيد من الضغوط السلبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 49.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 40.10$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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