سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) ينهي على آمال تعافيه – توقعات اليوم – 09-06-2026

واصل سعر سهم DOCUSIGN, INC (DOCU) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للمزيد من الضغوط السلبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 49.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 40.10$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط