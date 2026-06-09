سعر سهم ENPHASE ENERGY (ENPH) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 09-06-2026

يستقر سعر سهم ENPHASE ENERGY, INC (ENPH) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة تماسك مستوى الدعم 52.95$، ليستهدف مستوى المقاومة 73.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد