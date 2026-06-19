نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7445.00 و 7515.00

نلاحظ بدء تشكيل السعر حاليا لتداولات جانبية نظرا لمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 ليدعونا ذلك لانتظار تجميعه للعزم السلبي الإضافي خلال الفترة الحالية ليمكنه بتحقيق كسر مستوى 7445.00 والوصول للمحطات السلبية الإضافية المستقرة قرب 7380.00 و7345.00 على التوالي.

أنهى سعر المؤشر التداولات الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 7575.00 لنلاحظ تشكيله لعدة موجات هابطة مسجلا بذلك لبعض الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 7465.00.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 19-6-2026 والان مع بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية