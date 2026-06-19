الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 19-6-2026

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  • سعر الباوند مقابل الين يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 19-6-2026 1/2
  • سعر الباوند مقابل الين يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 19-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-19 07:54 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر المؤشر التداولات الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 7575.00 لنلاحظ تشكيله لعدة موجات هابطة مسجلا بذلك لبعض الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 7465.00.

 

نلاحظ بدء تشكيل السعر حاليا لتداولات جانبية نظرا لمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 ليدعونا ذلك لانتظار تجميعه للعزم السلبي الإضافي خلال الفترة الحالية ليمكنه بتحقيق كسر مستوى 7445.00 والوصول للمحطات السلبية الإضافية المستقرة قرب 7380.00 و7345.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7445.00 و  7515.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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