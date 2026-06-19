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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 19-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-19 07:54 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر المؤشر التداولات الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 7575.00 لنلاحظ تشكيله لعدة موجات هابطة مسجلا بذلك لبعض الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 7465.00.
نلاحظ بدء تشكيل السعر حاليا لتداولات جانبية نظرا لمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 ليدعونا ذلك لانتظار تجميعه للعزم السلبي الإضافي خلال الفترة الحالية ليمكنه بتحقيق كسر مستوى 7445.00 والوصول للمحطات السلبية الإضافية المستقرة قرب 7380.00 و7345.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7445.00 و 7515.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز