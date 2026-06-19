سعر الغاز الطبيعي يحافظ على السلبية-توقعات اليوم 19-6-2026

اقترب سعر المؤشر بتداولات يوم أمس من الهدف التصحيحي المستقر عند 29990.00 بفارق قليل ومن ثم ليشكل ارتداد إيجابي ليستقر من خلاله حاليا فوق مستوى 30240.00 ليقلص ذلك من التأثير السلبي وليمحنه فرصة لتسجيل بعض المكاسب باستقراره قرب 30360.00.

نشير إلى أن نجاح السعر بالتمركز المتكرر فوق مستوى 30240.00 قد يزيد من فرص استهدافه قريبا للمحطات الإيجابية لنتوقع انجذابه نحو 30450.00 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر قرب 30550.00 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب جديدة خلال الفترة القادمة, أما مخاطرة انتقاله للمسار السلبي تكمن بمحاولة كسره للدعم المستقر عند 30050.00 والثبات ادناه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 30200.00 و 30550.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم