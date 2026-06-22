سعر الجنيه الإسترليني يشهد تحركات متقلبة – توقعات اليوم – 22-06-2026

تقدم قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشعب بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما أكسبه زخماً إيجابياً يساعده في البقاء متماسكاً أمام الضغوط السلبية المحيطة به.

فالسعر يتحرك دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من سيطرة وقوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.