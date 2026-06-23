سعر الفضة محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-06-2026

انخفض سعر سهم بيتك (KFH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم في وقت سابق من تصريف تشبعه البيعي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 782.00 دينار، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 762.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط