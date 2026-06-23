سعر اليورو مقابل الين يبحث عن المنفذ-توقعات اليوم 23-6-2026

حافظ سعر الزوج حتى تداولات هذه اللحظة على استقراره السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 214.50 معلنا تمسكه بالسيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا لنلاحظ تسلله حاليا ليستقر قرب 213.90.

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك بتحقيق كسر مستوى 213.50 ليفتح باب الوصول نحو محطات تصحيحية جديدة قد تمتد قريبا نحو 212.80 و211.80, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيجدد ذلك فرص تسجيله لبعض المكاسب باندفاعه نحو المقاومة المستقرة قرب 215.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.80 و 214.30

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز