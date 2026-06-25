تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 25-06-2026

تراجع سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على الارتداد وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وقد جاء هذا الأداء بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى فقدان الزخم الإيجابي الذي كان يحيط بالسعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 36.25$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 31.90$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط