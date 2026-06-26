سعر النحاس يضغط على المتوسط المتحرك 55-توقعات اليوم 26-6-2026

أكد سعر النحاس تمسكه بالمسار التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون الحاجز المستقر عند 6.1000$ لنلاحظ تجديد محاولات الضغط على محور المتوسط المتحرك 55 بتذبذبه قرب مستوى 5.9500$ محاولا بذلك إيجاد فرصة لاستئناف الهبوط والوصول نحو الدعم التالي الممتد حاليا نحو 5.7700$.

نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد ذلك الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليعزز فرص الوصول نحو الهدف التالي المقترح سابقا, أما محاولة تجديد المحاولات الصاعدة فإن ذلك يتطلب تجاوز السعر لمستوى 6.3000$ والثبات أعلاه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7700 $ و 6.0700$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض