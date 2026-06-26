الاقتصاد

سعر النحاس يضغط على المتوسط المتحرك 55-توقعات اليوم 26-6-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يضغط على المتوسط المتحرك 55-توقعات اليوم 26-6-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يضغط على المتوسط المتحرك 55-توقعات اليوم 26-6-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-26 06:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.06.26

أكد سعر النحاس تمسكه بالمسار التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون الحاجز المستقر عند 6.1000$ لنلاحظ تجديد محاولات الضغط على محور المتوسط المتحرك 55 بتذبذبه قرب مستوى 5.9500$ محاولا بذلك إيجاد فرصة لاستئناف الهبوط والوصول نحو الدعم التالي الممتد حاليا نحو 5.7700$.

 

نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد ذلك الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليعزز فرص الوصول نحو الهدف التالي المقترح سابقا, أما محاولة تجديد المحاولات الصاعدة فإن ذلك يتطلب تجاوز السعر لمستوى 6.3000$ والثبات أعلاه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7700 $ و 6.0700$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا