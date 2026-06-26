تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-06-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم الرئيسي والنفسي 4,000$، والذي أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب والتي يهدف من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج.