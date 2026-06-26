النفط يتجه لخسائر أسبوعية حادة مع خروج ناقلات من مضيق هرمز

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين على وشك تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي

•التضخم في الولايات المتحدة متوافق مع توقعات السوق

•تعليقات متباينة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من المستويات الأدنى في سبعة أشهر ،مع نشاط واضح لعمليات الشراء من مستويات منخفضة حول حاجز 4,000 دولارًا للأونصة ،وبدعم التباطؤ الحالي في مستويات الدولار الأمريكي.



جاءت قراءة التضخم في الولايات المتحدة متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات ، بالإضافة إلى تعليقات متباينة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما قلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى (4,050.77$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,026.14$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,983.15$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.7% ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 3,959.49 دولارًا للأونصة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بحوالي 2.5% ،على وشك تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.25% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن المستويات الأعلى في 13 شهرًا ،عاكسًا استمرار تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار بعد أن جاء التضخم في الولايات المتحدة متوافقًا مع التوقعات، وأرسل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إشارات متباينة بشأن مسار السياسة النقدية على مدار هذا العام.



قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن هناك "بارقة أمل" بشأن تضخم الخدمات، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة للغاية وتتجه في الاتجاه الخاطئ.



وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وسياسة أسعار الفائدة "في وضع جيد" لخفض ضغوط الأسعار.



الفائدة الأمريكية

•عقب بيانات التضخم وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو من 66% إلى 72% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 34% إلى 28%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 16% إلى 23%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 84% إلى 77%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز: يبدو أن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. وهذا أحد أسباب استقرار سعر الذهب نسبيًا اليوم.



وأضاف ميغر: ستظل الضغوط التضخمية هي المحور الرئيسي في الفترة المقبلة. وهذا أحد أسباب تراجع أسعار الذهب خلال الجلسات الأخيرة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 6.28 طن متري،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,007.08 طن متري ،والذي يعد أدنى منذ 26 سبتمبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع مع تلاشي الزخم الإيجابي وعودة الضغوط البيعية - توقعات اليوم – 26-06-2026