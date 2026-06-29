سعر النحاس يستغل إيجابية المتوسط المتحرك-توقعات اليوم 29-6-2026

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات تتسم بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط تماسك مستوى الدعم المحوري 1,550$، وهو ما يكسب السعر زخماً إيجابياً يحول دون انخفاضه من جديد، ليستغل السعر ذلك في محاولة تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.