سعر سهم ديري (DE) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 29-06-2026

واصل سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يساعد السهم على التماسك أمام تلك الضغوط السلبية بشكل مؤقت.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 42.10$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 37.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط