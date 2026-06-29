الاقتصاد

سعر سهم ديري (DE) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 29-06-2026

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  • سعر سهم ديري (DE) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 29-06-2026 1/2
  • سعر سهم ديري (DE) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 29-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 12:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يساعد السهم على التماسك أمام تلك الضغوط السلبية بشكل مؤقت.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 42.10$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 37.45$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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