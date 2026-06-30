تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-06-2026

لا تغيير على مسار سعر المؤشر الصاعد بثباته المتكرر فوق مستوى الدعم الرئيسي المتمركز عند 99.62 لنلاحظ تشكيله بتداولات هذا الصباح لبعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب 101.15.

نكرر التنويه إلى أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي خلال الفترة الحالية ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 101.45 والبدء بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 101.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.00 و 101.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع