الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 05:21 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على مسار سعر المؤشر الصاعد بثباته المتكرر فوق مستوى الدعم الرئيسي المتمركز عند 99.62 لنلاحظ تشكيله بتداولات هذا الصباح لبعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب 101.15.

 

نكرر التنويه إلى أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي خلال الفترة الحالية ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 101.45 والبدء بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 101.85.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.00 و 101.45

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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